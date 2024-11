Ilrestodelcarlino.it - Uccise l’amico, assolto per infermità mentale

È statoperché incapace di intendere e di volere, Francesco Ferioli, 48 anni, l’uomo accusato di avere ucciso con 14 coltellate il coinquilino Andrea Beluzzi, 54, la notte di San Silvestro del 2023. La perizia psichiatrica disposta sull’imputato ed eseguita dal professor Renato Ariatti, nominato dalla Procura, ha evidenziato però che Ferioli fosse incapace di intendere al momento del fatto, benché capace di stare in giudizio e riconoscendone anche la pericolosità sociale. Alle stesse conclusioni era giunto il consulente di parte nominato dalla difesa di Ferioli, rappresentata dall’avvocato Lucia Tura. Il pm Flavio Lazzarini ha dunque chiesto l’assoluzione per difetto d’imputabilità dell’assassino. Per questo motivo, la giudice dell’udienza preliminare Grazia Nart, dopo il processo con rito abbreviato, ha dunque disposto per l’imputato il collocamento nella Rems di Reggio Emilia (ossia l’ex ospedale psichiatrico giudiziario) per due anni, la misura più restrittiva possibile in casi come questo.