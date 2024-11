Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-11-2024 ore 19:00

LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto auto in coda sul Raccordo Anulare tra laFiumicino e lo svincolo per la diramazione disud è ancora tra la Casilina e la TV in carreggiata esterna code anche sulla carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria È tra la Nomentana e la Prenestina incolonnamenti pere lavori anche sulla tangenziale Tra la Farnesina e viale della Moschea direzione San Giovanni è tra la Nomentana e la Salaria verso lo stadio Olimpico in uscita dacode su un tratto Urbano della A24 tra lo svincolo e il raccordo anulare Ma anche sulla Colombo si sta in coda dal raccordo a via di Malafede direzione Ostia e sulla via Flaminia tra Corso di Francia e il raccordo anulare e poi sulla via Pontina direzioneè tra Tor de’ Cenci e il raccordo anulare e dall’Eur al raccordo verso Pomezia fuorisul tratto laziale della A1Napoli troviamo ancora tra l’uscita per la diramazione disud e lo svincolo per laL’Aquila in direzione di Firenze questo per lavori di ripristino della sede stradale Dopo un incidente bene da Massimo peschi il momento è tutto dei tagli di queste ed altre notizie come sempre sul sito