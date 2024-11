Gaeta.it - Scontri a Corso Vercelli: la tensione cresce dopo l’aggressione al Bar Stella

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Lanon sembra affatto attenuarsi. A seguito di un grave episodio di violenza avvenuto ieri, il Comune ha adottato misure immediate per garantire la sicurezza nell’area. L’incidente ha coinvolto la titolare del Bare un gestore di Ama Frutta, scatenando un dibattito intenso sulle problematiche di convivenza sociale nel quartiere. L’episodio di violenza che ha scosso il quartiereNella mattina di ieri, la titolare del Barè stata aggredita nei pressi del suo locale. Gli aggressori, stando alla testimonianza della donna, avrebbero vandalizzato la sua automobile, colpendola con calci e pugni. La vittima ha fatto sapere di aver subito venti giorni di prognosi e un possibile intervento chirurgico. “Da due anni viviamo in una situazione insostenibile.