Querela per Carmen Di Pietro dopo Belve, vip sbotta: "Ti denuncio"

Dirischia di beccarsi una? Lei è tranquilla, un po’ meno la cantante Wanda Fihser, che lo scorso ottobre ha dichiarato di essere pronta a denunciare, perché le dovrebbe mezzo milione di Euro! Ieri sera aFrancesca Fagnani ha sollevato la questione: “La Fisher sostiene che lei si sarebbe esibita in Spagna usando dei brani incisi in realtà dalla cantante, Wanda. Per questo la Fisher ha dichiarato che lei le dovrebbe 500.000 Euro“.però ha smentito tutto: “Rispetto l’età, ma non è vero nulla. Ha 80 anni, non è vero quello che dice. Io mi esibivo con delle canzoni, ma la voce non era la mia. Però non era nemmeno quella di Wanda. Chi cantava? che ne so figlia mia, un’altra corista. Lei è grande, voglio rispettare l’et e non dico altro“.non wanda fisher #pic.