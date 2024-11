Gamberorosso.it - "Ormai i vignaioli vendono le uve alle cooperative". Ecco perché il Riesling in Alsazia è in crisi

«Ilno? Straordinario, ma difficile da vendere». Sono queste le parole di Jancis Robinson, una delle più autorevoli voci del panorama enologico mondiale, sul Financial Times. Se ildell’è amato dai Master of wine e dagli appassionati, i numeri raccontano un’altra storia: le vendite crollano, i turisti comprano meno, e persino i produttori iniziano a ripensare il loro approccio. Vista la vicinanza dell'con la Germania, spesso si dice che in questa regione si producono vini tedeschi in stile francese; tuttavia, la filosofia enologica dell'è piuttosto diversa da quella tedesca. In- contrariamente alla Germania - lo zucchero dell'uva è completamente trasformato in alcol producendo quindi vini secchi e più corposi di quelli tedeschi. Ma il gusto delle persone, a pari passo con il clima, sta cambiando.