Operato Albano Carrisi in clinica perché l’intervento e come sta

Leggi su Caffeinamagazine.it

è finito sotto i ferri, il cantante pugliese è statoa Roma. Leggenda della musica italiana, a quasi 82 anni (li compirà il prossimo 20 maggio) non ha ancora vogli di smettere, forte di un’energia fuori dal comune di un pubblico di fan che lo sostiene ovunque, anche all’estero. Fuori dai confini infatti Al Bano ha riscosso successo vendendo oltre 25 milioni di dischi in tutto il mondo e ricevendo 26 dischi d’oro e 24 dischi di platino.>> “Finalmente ha detto sì”. Matrimonio da favola e lacrime in chiesa per il famoso cantanteNella sua lunga carriera, ha preso parte a numerose tournée in tutto il mondo, collaborando anche con numerosi artisti di fama tra i quali Adriano Celentano, Lucio Dalla, Paco de Lucia e Toto Cutugno. Nel cassetto ha ancora il sogno di partecipare ancora a Sanremo (vinto nel 1984) dove non è riuscito più ad entrare da tempo.