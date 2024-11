Agi.it - Onorato: "A breve una nuova memoria di giunta per la gestione di Capannelle"

Leggi su Agi.it

AGI -è al capolinea, ma il Comune di Roma continua a lavorare per salvare le attività dell'ippodromo di Via Appia, che in assenza di una soluzione vedrà chiudere i battenti il prossimo 31 dicembre. Lunedì scorso la Regione Lazio ha chiuso il tavolo con i lavoratori per consentire a circa un centinaio di persone l'accesso alla Naspi. Nella commissione Sport di Roma Capitale, che si è riunita oggi, l'assessore allo Sport e ai grandi Eventi, Alessandroha ribadito l'impegno dell'amministrazione capitolina nel salvaguardare la continuità dell'impianto e ha annunciato che "già domani o dopodomani" si avrà unadiper avviare un ulteriore dialogo con l'attuale gestore Hippogroup affinché mantenga la struttura e le attività dell'ippodromo fino alla chiusura della gara europea, dopo che la gara ponte per latemporanea di un anno è andata deserta.