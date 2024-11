Lopinionista.it - Nuova Accessibility Room al CAMeC: l’iniziativa

– Ph. Sergio RuschenaMartedì 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, indetta dalle Nazioni Unite dal 1981, il– Centro d’Arte Moderna e Contemporanea della Spezia, riconsegnato al pubblico il 5 ottobre con una veste rinnovata frutto della sinergia tra Comune e Fondazione Carispezia, aderisce alla iniziativa, che per il 2024 propone il tema “Amplificare la leadership delle persone con disabilità per un futuro inclusivo e sostenibile”.È l’occasione per visitare la, frutto di un importante progetto autonomo, per il quale nel 2022 il Comune della Spezia si è aggiudicato il bando PNRR relativo alla “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”.