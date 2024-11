Lapresse.it - Milano, bus in ritardo di oltre un’ora: ragazzi saltano scuola

Leggi su Lapresse.it

Ritardi fino asui mezzi di superficie diin zona via Padova. Questa mattina, diverse persone hanno aspettato l’autobus della linea 44 in via Ponte Nuovo angolo via Biumi dalle 9.30 e in molti hanno abbandonato la fermata per cercare trasporti alternativi dopo la lunga attesa. Una ragazza ha rinunciato a recarsi adopo aver visto saltare 4 corse consecutive.Atm non ha fornito indicazioni sul motivo dei ritardiL’app dell’Azienda dei trasporti milanesi Atm non fornisce indicazioni sul motivo dei ritardi e dà solo l’indicazione ‘Ricalcolo’ delle attese. Da settimane si assiste a una dilatazione dei tempi dopo i tagli alle corse di superficie.