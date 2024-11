Movieplayer.it - Margot Robbie e il flop di Babylon: "Non lo capisco, forse tra 20 anni rivaluteranno il film"

Leggi su Movieplayer.it

L'attriceha parlato dell'accoglienza riservata acondividendo la sua opinione sul mancato successo.ha ammesso di essere ancora sorpresa dall'accoglienza negativa riservata a, ildiretto nel 2022 da Damien Chazelle. Il progetto, costato oltre 80 milioni di dollari, non è andato oltre i 15 milioni di incassi durante la sua permanenza nelle sale americane. Lo stupore diDurante un episodio del podcast Talking Pictures,ha ora ammesso che non capisce perchénon sia stato apprezzato: "Lo amo. Non lonemmeno io. So che sono di parte perché sono davvero vicina al progetto e, ovviamente, ci credo, ma non riesco ancora a capire il .