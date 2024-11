Thesocialpost.it - Libano, è entrato in vigore il cessate il fuoco: festa e commozione nelle strade

Alle 3 ore italiane (le 4 ora locale) èfinalmente inililindopo due mesi di guerra aperta tra l’esercito di Israele e l’organizzazione libanese Hezbollah. Una notizia che è stata preceduta dall’annuncio ufficiale del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, dopo che era stato dato il via libera alla proposta degli Stati Uniti, e che è stata accolta con entusiasmo dalla popolazione, protagonista di vere e proprie scene diin strada.ore precedenti alla tregua sono proseguiti i bombardamenti di Israele su Beirut e Hezbollah ha lanciato droni su Tel Aviv.Leggi anche:Blitz aumento finanziamento ai partiti, Mattarella blocca tuttoGli sfollati hanno iniziato a rientrare nella città costiera di Tiro, nel sud del, in moto e in autoprime ore del 27 novembre, sfidando l’avvertimento militare israeliano di stare lontani dalle aree precedentemente evacuate.