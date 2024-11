Gaeta.it - La tragica storia di G.O.: un suicidio in carcere e un gesto di altruismo attraverso la donazione degli organi

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La vicenda di G.O., un giovane di 27 anni detenuto neldi Uta, tocca temi delicati e complessi riguardo alla salute mentale e alla vita nei penitenziari. In un contesto di sofferenza e isolamento, G.O. ha scelto di porre fine alla sua vita, ma ha anche espresso una volontà straordinaria: donare i suoi. Questo, secondo Irene Testa, garante dei detenuti della Sardegna, mette in luce una dimensione umana e solidaristica che merita di essere conosciuta.Il dramma di una giovane vita spezzataG.O., originario di Cagliari, ha trovato la morte dopo un tragico tentativo diavvenuto nelin cui era recluso. Sabato scorso, il giovane ha cercato di impiccarsi nella sua cella, un atto disperato che ha fruttato un immediato intervento da parte di un medico del 118, allertato dagli agenti di polizia penitenziaria.