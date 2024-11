Quifinanza.it - La pizza in Italia è sempre più costosa, solo a Napoli in tre anni +32%

La, simbolo della cucinana, continua a essere uno dei piatti preferiti daglini. Ma se un tempo il costo di unainera accessibile, oggi le cose sono cambiate. La spesa per un pasto in pizzeria è aumentata, e nonnelle città più turistiche come Venezia o Milano. Anche nel cuore del Sud, dove laè una vera e propria tradizione, i prezzi sono in ascesa. Secondo i dati di Altroconsumo,è la città dove l’aumento dei costi è stato più marcato, con un incremento del 32% in soli tre. Ma quanto costa oggi mangiare unanelle diverse cittàne e dove costa di più? Ecco la classifica.Aumento dei costi pere bibitaNel corso degli ultimi, i costi per un pasto in pizzeria sono aumentati in quasi tutte le cittàne. Sebbene lacontinui a essere un alimento molto amato, l’inflazione e l’aumento dei costi dei prodotti alimentari si riflettono inevitabilmente sul prezzo finale.