Kadokawa, anche Microsoft e Tencent hanno provato ad acquisire la società di FromSoftware

Un nuovo report ha rivelato che in passatoaltread, dove tra queste troviamoe Kakao.Dopo aver rivelato che Sony estanno parlando da anni di un’acquisizione, Bloomberg ha riportato che negli anni scorsi diverse altre aziende del mondo dei videogiochi (e più in generale del settore dell’intrattenimento)adla holding giapponese.Nello specifico Takashi Mochizuki ha affermato di aver scoperto da alcune fonti anonime che lache detiene, oltre che tanti team di sviluppo ed IP di valore, nei mesi scorsi poteva essere acquisita dao Kakao, ma alla fine questi dialoghi non si sono concretizzati in un’acquisizione.Di conseguenza stando a quanto riportato da Bloomberg, nei mesi scorsi oltre a Sonyl’azienda di Xbox,, e la corporazione hi-tech sudcoreanaa mettere le proprie mani su, senza però riuscire a trovare un’intesa.