Inter-Lipsia 1-0, nerazzurri primi in classifica

AGI - Vittoria non semplice per l', che batte per 1-0 ile sale momentaneamente al primo posto della maxidella Champions League. Decisiva l'autorete nel primo tempo da parte di Lukeba, con anche un gol annullato nel finale aisiglato da Mkhitaryan. Avvio di gara intenso da parte dell', che si fa vedere spesso dalle parti di Gulacsi, concedendo poco ad uncomunque in partita. La svolta arriva però al 27', con il calcio di punizione defilato battuto da Dimarco che termina in rete in seguito alla deviazione nella propria porta da parte di Lukeba. Vantaggio che consolida il predominioista, che subisce poco anche dopo la rete dell'1-0 ma senza fiammate particolari in fase offensiva. Si va all'vallo con l'avanti ma costretta alla sostituzione di Pavard per Bisseck a causa di un problema fisico occorso al francese nel finale di primo tempo.