Inganno di Stato

Per quasi vent’anni, fatto salvo un breve intermezzo a cavallo della metà degli anni Venti, Mussolini non ha ricoperto solo il ruolo di presidente del consiglio del consiglio dei ministri, ma, oltre alle tante altre roboanti cariche, nominali o effettive, anche quello di ministro dell’Interno. Può sembrare un dettaglio di poco conto, eppure è da qui che si deve partire per cogliere la centralità dell’apparato repressivo all’interno del sistema totalitario. Giorgio Boatti, autore di importanti ricostruzioni su piazza Fontana e sui professori che ebbero il coraggio di non giurare fedeltà al regime, ricostruisce le storie degli uomini che fecero parte “di quella creatura temibile e indistruttibile che è la polizia politica”. La forma di questo libro somiglia a quella dell’arcipelago, dove le storie individuali dei cacciatori di antifascisti si sommano a quelle di varie altre tipologie di personaggi: il traditore, l’infiltrato, il doppiogiochista.