Lortica.it - Incidente a Subbiano: coinvolta una autobetoniera, un uomo trasportato in ospedale con Pegaso 2

Nel tardo pomeriggio di oggi, alle ore 17:27, è stato attivato il servizio di emergenza 118 della ASL Toscana Sud Est per unstradale a, lungo la Strada Regionale 71. L’ha visto il coinvolgimento di una, con la quale si è verificato un sinistro.Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori dell’ambulanza infermierizzata della Misericordia di, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Undi 65 anni, che era alla guida del mezzo, ha riportato ferite che hanno richiesto un intervento urgente. Dopo le prime cure sul luogo dell’, l’è statoin codice 2 (urgenza) all’di Siena, grazie all’intervento dell’elicottero2.Le cause dell’sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.