Il settore spaziale è in crescita l’Italia non può restare indietro I nodi dell’Asi

Lo spazio sta correndo in tutto il mondo. Negli Usa, SpaceX di Elon Musk e il razzo Starship, che promette di portarci sulla Luna e poi su Marte, hanno rivoluzionato il sistema dei lanci per lo spazio. Il James Webb Space Telescope” (Jwst) continua a fornire immagini e dati straordinari, rivoluzionando la nostra comprensione del cosmo. Anche Paesi come Cina e India stanno compiendo passi da gigante nell’esplorazione. Pechino con la missione Chang’e 6, segnando la prima missione di ritorno di campioni di suolo lunare dalla faccia nascosta della Luna, e Nuova Delhi si è imposta nel mercato delle esplorazioni spaziali.In questo scenario, invece, in Italia le Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) dell’Agenziaitaliana (Asi) hanno proclamato lo stato di agitazione permanente e la stasi amministrativa, al quale hanno fatto seguito ulteriori critiche da parte di alcuni sindacati delricerca.