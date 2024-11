Giornalettismo.com - Il precedente francese: l’app di messaggistica Olvid

Quasi un anno fa, era l’8 dicembre del 2023, la Francia decise di mettere al bando – per le comunicazioni istituzionali – applicazioni diistantanea come Whatsapp (ma anche Telegram, Signal e Messenger). Una mossa decisa dall’allora Prima Ministra Elisabeth Borne per salvaguardare la sicurezza delle chat all’interno delle quali i vari membri del governo (e non solo) si scambiavano messaggi di tipo istituzionale. Dunque, la mossa che vuole intraprendere il governo italiano si basa – in parte – su ciò che accade già da tempo in Francia. E anche lì si è scelta una soluzione “nazionale” chiamata. LEGGI ANCHE > Per “proteggersi” dai dossieraggi, il governo vuole un “Whatsapp di Stato”si basa, ovviamente, sulla crittografia end-to-end (non solo per le chat, ma anche per quel che riguarda i metadati) ed è stata sviluppata nel 2019 – con implementazioni successive – da due francesi esperti di sicurezza informatica attraverso la loro startup.