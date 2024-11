Gualtieri telefona al sindaco di Amsterdam | Maggioranza tifosi Lazio non è antisemita o razzista

Leggi su Sportface.it

“Ildi Roma Roberto, ha chiamato questo pomeriggio al telefono la sua omologa diFemke Halsema, a seguito del divieto annunciato dalla sindaca di vietare la trasferta aidella, in occasione della partita contro l’Ajax il prossimo 12 dicembre”. E’ questa una nota del Campidoglio nella quale si riporta di unata tra ildi Roma, Roberto, e l’omologo di, Femke Halsema, in seguito allo stop alla trasferta deidellaaddel 12 dicembre con l’accusa di antisemitismo ai supporter biancocelesti: “Pur comprendendo i timori seguiti alle recenti violenze e al clima creatosi ad, dopo la partita dello scorso 7 novembre, ilha voluto rassicurare Halsema che la stragrandedeilaziali non ha alcun legame con posizioni antisemite, razziste e violente e che le azioni di una piccola minoranza dinon può consentire alcuna generalizzazione.