Anteprima24.it - Ex plesso Ponticelli, l’opposizione: “Stato di degrado, quali inteventi all’orizzonte?”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiCome consiglieri di opposizione abbiamo protocollato un’interrogazione consiliare diretta agli Assessori al Patrimonio, ai Lavori Pubblici e alle Politiche Sociali, al fine di conoscereazioni si intende intraprendere per l’Exscolastico. Ricordiamo che a settembre 2019 fu diramato un comunicato a valle di una riunione tra il Sindaco Mastella e gli Assessori Pasquariello e Ambrosone, in cui veniva annunciata l’imminenza di “necessari interventi di riammodernamento per non disperdere il valore del patrimonio immobiliare” della struttura. Già a novembre 2021 protocollammo portammo la questione all’attenzione del Consiglio Comunale la condizione della Ex Scuola, con riferimento sia al diritto alla casa e alle giuste cure per le famiglie, e in particolare i minori, che all’epoca dimoravano nella struttura, sia per la condizione dello stabile.