Emergenza freddo nel carcere di San Vittore a Milano | Impianti obsoleti servono vestiti

Nella casa circondariale di San, a, è. Lo denunciano gli avvocati che dopo decine di segnalazioni ricevute negli scorsi giorni durante i colloqui e l’attività di sportello legale hanno lanciato un appello ai milanesi affinché facciano arrivarepesanti ai detenuti. La struttura, che ha aperto per la prima volta i battenti nel 1879, soffre da sempre di inefficienze dovute ai sistemi di riscaldamento, malfunzionamenti a cui la direzione cerca di porre rimedio, ma il problema è duplice: da un lato glisono troppo antichi e richiederebbero interventi strutturali, dall’altro le persone non hannoadatti aldegli ambienti.A rendere urgente la necessità di un sostegno è il fatto che oggi la popolazione che affolla le celle di Sanè in gran parte straniera.