Chi vincerà X Factor 2024? Quote e pronostico della semifinale

Manca poco ormai, ma intanto l'adrenalina sale in vistadi X, l’appuntamento decisivo che svelerà i quattro finalisti pronti a contendersi il titolo il 5 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli. Un'assoluta novità nella storia del talent di Sky, giunto al sesto live ().Nel sesto live, dunque, ci saranno due eliminazioni in modo tale che la finale del 5 dicembre se la giocheranno in quattro. Si entra nel vivo e ci si aspettano addii pesanti per i giudici: solo Paola Iezzi, rimasta senza concorrenti, potrà vivere serena e giudicare senza condizionamenti. Prima manche prevista con l'orchestra dal vivo: il cantante o il gruppo più votato andrà direttamente alla finale; seconda manche libera, al terminequale l'ultimo uscirà di scena. Ma non sarà finita qui: uno spareggio tra il penultimo e il terz'ultimo determinerà l'altra eliminazione.