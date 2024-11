Lanazione.it - Attore hard umbro arrestato in Egitto, la Farnesina: “Sta bene”

Foligno (Perugia), 27 novembre 2024 – La pressione delle autorità italiane insta portando i propri frutti ed Elanain Sharif sta meglio, oltre a ricevere un trattamento più decoroso. Le notizie sulla detenzione dell’porno italo egiziano, residente a Terni,lo scorso 9 novembre al Cairo sono ancora frammentate e il 44enne è ancora detenuto, anche se quello che arriva in Italia è positivo. Lunedì è stata effettuata la prima visita consolare in carcere presso la struttura dove è detenuto in attesa di giudizio, come richiesto dall’ambasciata italiana al Cairo la scorsa settimana. A farlo sapere è stata la, secondo cui il connazionale si trova anche in buone condizioni di salute. L’ambasciata, è stato riferito, in stretto coordinamento con il ministero degli Esteri, continuerà a seguire la vicenda con la massima attenzione, in continuo raccordo con i familiari e il legale.