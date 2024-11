Sport.quotidiano.net - Ascoli, arriva un dicembre caldo. A Sassari importante banco di prova

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’si prepara a tuffarsi in unparticolarmente. La vittoria in sofferenza di domenica sera per 1-0 contro il Gubbio, ottenuta grazie all’autorete del difensore avversario Pirrello, non ha affatto risolto i problemi del Picchio. Contro gli umbri i bianconeri sono tornati a conquistare i tre punti ed era questa la cosa più, dato che il successo nonva da ben 11 turni. Stavolta gli episodi hanno girato a favore e questo ha aiutato gli uomini guidati dal tecnico Di Carlo a prevalere sulla formazione eugubina che si era presentata al Del Duca letteralmente decimata dalle assenze. Nonostante questo però gli ospiti hanno confermato di meritare l’attuale posizione di classifica creando più di un semplice pericolo alla retroguardia dell’e al suo portiere Livieri.