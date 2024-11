Calciomercato.it - Ancora un infortunio, per la Juventus altra tegola: problema muscolare

Leggi su Calciomercato.it

unfisico per la formazione di Thiago Motta che è costretto ad usare una sostituzione contro l’Aston Villaunper lacon Thiago Motta che non sembra davvero trovare pace. Costretto ad affrontare l’Aston Villa con un numero eseguo di calciatori, nel corso del secondo tempo il tecnico bianconero ha dovuto fare i conti con un nuovo stop fisico.un, per la(LaPresse) – Calciomercato.itÈ Savona questa volta ad alzare bandiera bianca a causa di undi natura. Il giovane terzino bianconero, una delle rivelazione dell’annata della formazione piemontese, intorno al 66? ha accusato un fastidio che lo ha costretto a ricorrere alle cure dei sanitari e quindi a chiedere il cambio. Thiago Motta al suo posto ha fatto entrare Danilo, mentre ora c’è attesa per capire che tipo diha riportato il 21enne e di quanto tempo avrà bisogno per tornare in campo.