Decifrata la tomba di Dracula a Napoli? Ecco quello che sappiamo

Decifrata la tomba di Dracula a Napoli, una scoperta che sta facendo tremare il mondo degli appassionati di misteri e leggende. Situata nella chiesa di Santa Maria La Nova, questa sepoltura nasconde simboli enigmatici e indizi sorprendenti. Grazie a tecnologie all’avanguardia e senza danneggiare l’antica struttura, gli esperti stanno svelando i suoi segreti. Cosa ci riveleranno queste scoperte? Le prossime analisi potrebbero rivoluzionare le nostre convinzioni sulla leggenda di Dracula.

Solo qualche giorno fa ha fatto il giro del mondo la notizia di una possibile sepoltura napoletana di Dracula. Adesso, cominciano ad arrivare le prime informazioni sui simboli presenti nella tomba, posizionata nella chiesa di Santa Maria La Nova a Napoli, precisamente nella cappella Turbolo. I primi rilievi sono stati effettuati con tecnologie non invasive, come termocamere e microcamere, per non danneggiare la struttura funeraria. Gli esami hanno evidenziato un'anomala fonte di calore proveniente da un rettangolo di marmo alla base del monumento. Questa zona, pur in assenza di contatti diretti con fonti termiche esterne, emana costantemente una temperatura superiore rispetto al resto della tomba, un fenomeno mai chiarito nonostante numerosi tentativi di riproduzione in diverse condizioni ambientali.