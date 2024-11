Agatha All Along Kathryn Hahn sul futuro | Un modo bello e soddisfacente per dire addio

Leggi su Cinefilos.it

Allsul: “UnperAllsi è conclusa conHarkness () che si è sacrificata per salvare Billy Maximoff (Joe Locke) piantando un bacio alla sua ex amante Rio Vidal, alias Morte (Aubrey Plaza).Naturalmente, morire nel Marvel Cinematic Universe non significa necessariamente la fine, soprattutto per una strega potente. Negli ultimi momenti dell’episodio, Harkness torna in forma spirituale e accompagna Wiccan nella sua ricerca per trovare suo fratello Tommy. La showrunner Jac Schaeffer ha già accennato ai piani futuri per questi personaggi, ma senon avesse inla possibilità di riprendere il suo ruolo, sembra che sarebbe molto felice del suospettrale.“Anche se ovviamente ora Billy/Wiccan non è suo figlio, c’è una sorta di speranza per lei di poter fare per lui ciò che non è riuscita a fare per Nicky.