Lapresse.it - AC Monza e Ford Pro insieme a evento B2B dedicato agli sponsor

Leggi su Lapresse.it

Grande partecipazione all’B2B riservatodel club calcistico biancorosso: l’ACha organizzato la serata in collaborazione conPro, Sleeveufficiale per la stagione 2024/2025.L’nella sede diInterauto aLa sede diInterauto nel comune brianzolo ha accolto oltre 150 ospiti, rappresentanti delle aziendedella squadra, per un aperitivo speciale all’insegna dei colori biancorossi e del claim “La produttività è un gioco di squadra”. Un motto chePro ha scelto per la suaship con AC, una collaborazione che vede il prestigioso marchio automotive presente sulle divise ufficiali della prima squadra e della primavera.Ad aprire la serata è stato Fabrizio Faltoni, amministratore delegato diItalia, che ha dato il benvenutoospiti nella sede monzese presentando i modelli di punta del brand, simbolo di innovazione e affidabilità: “È con grande piacere che accogliamo i partner di ACnella sede diInterauto, ilPartner di riferimento della città.