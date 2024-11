Secoloditalia.it - Trump annuncia dazi contro Cina, Messico e Canada per arginare il Fentanyl e i clandestini

Donaldhato nuovidal 20 gennaiosul social Truth peril problema dele dei migranti. “Il 20 gennaio, fra i miei primi ordini esecutivi, firmerò tutti i documenti necessari per far pagare auna tariffa del 25% su tutti i prodotti che entrano negli Stati Uniti, e sui loro ridicoli confini aperti”, ha scrittoin un suo post. Il tycoon è motivato a continuare con questa scelta “fino a quando la droga, in particolare il, e tutti gli stranieri illegali non fermeranno questa invasione del nostro Paese”.suiale alRiferendosi al problema della droga e della migrazione clandestina,all’interno del suo post ha precisato che “sia ilche ilhanno il diritto e il potere assoluto di risolvere facilmente questo problema che si trasda tempo.