Torna la neve in Emilia Romagna | ecco dove

Bologna, 26 novembre 2024 – Saranno le cime delle montagne romagnole ad essere imbiancate dai prossimi fiocchi di. Potrebbero arrivare già dopodomani, tra giovedì 28 e venerdì 29 novembre, quando la nuvolosità, soprattutto in serata, aumenterà e inizieranno le prime precipitazioni. A spiegarlo è Luca Lombroso, meteorologo Ampro e tecnico dell’Osservatorio geofisico Unimore. "L’inverno non è ancora arrivato – avverte – la situazione meteo è stazionaria e le precipitazioni limitate alla montagna, assistiamo a un rialzo delle temperature prima dell’arrivo del freddo vero e proprio”. Stando alle previsioni Arpae, infatti, la media delle temperature minime in regione nei prossimi due giorni sarà compresa tra i 4 e i 6 gradi, mentre le massime potrebbero raggiungere i 14. In pianura e in campagna, invece, sempre dopodomani, giovedì 28 novembre, si attende qualche gelata, spiega Lombroso, “non causeranno problemi”, sarà la brina che siamo abituati a vedere in questo periodo a cristallizzare i paesaggi durante la notte.