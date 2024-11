Anteprima24.it - SoliTek, i gruppi di opposizione: “Mastella batti un colpo!”

Tempo di lettura: 2 minuti“Le dichiarazioni di Luigi Barone, già Presidente dell’ASI, a proposito del rischio che sfumi definitivamente l’investimentoa Ponte Valentino, non fanno che confermare le forti preoccupazioni da noi espresse nel Consiglio Comunale dello scorso 22 ottobre.Si ricorderà che la vicenda, ad oggi molto problematica, della fabbrica lituana di pannelli solari arrivò all’attenzione dell’aula consiliare solo a seguito di una richiesta dei nostri, altrimenti sarebbe colpevolmente ed incredibilmente caduta nel dimenticatoio. Abbiamo preteso che si facesse chiarezza, specie per il rispetto dovuto alla pubblica opinione, visto che nei mesi trascorsi l’investimento di 49 milioni è stato dato per cosa fatta, addirittura con l’affissione di manifesti lungo le vie cittadine.