Sant’Agostino arrabbiato

Buona la prima con mister Farneti sulla panchina del Medicina Fossatone. I giallorossi, in svantaggio nonostante la superiorità numerica, rimontano il– che poi finirà in 9 – e ritrovano la vittoria al Bambi che mancava dalla prima giornata contro il Russi. Alla rete di Cazzadore rispondono, nella ripresa, il primo gol in giallorosso di Cipriano, il rigore di Boschi e il sigillo finale di Vinci. C’è amarezza e delusione nell’ambiente biancoverde per come è maturata la sconfitta a Medicina. "C’è ben poco da commentare – dice il direttore sportivo Marco Secchieroli – A Medicina abbiamo disputato una buona partita, anche quando siamo rimasti in dieci per l’ingiusta espulsione di Costantino". In che senso ingiusta? "L’arbitro o ha visto male o gli assistenti l’hanno male informato.