Salvini: "Nuovo codice della strada in vigore tra 20 giorni"

ROMA – “L’anno scorso ci sono stati 3.039 morti sulle strade italiane. E la prima causa di mortalità dei ragazzi in Italia fino ai 24 anni è la. E’ un piccolo comune italiano che scompare ogni anno. Quando sono arrivato al Ministero di fronte a questo dato ho detto che si doveva fare qualcosa. Ilè di più di 30 anni fa. Le strade urbane di 30 anni fa non sono quelle di oggi. In un anno abbiamo ascoltato tutti, imprese, sindacati, ciclisti e dopo un anno di lavoro in Parlamento abbiamo lavorato a questo testo che è stato approvato”.Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo, nel corsotrasmissione radiofonica “Giù la maschera” (Radio 1 Rai), condotta da Marcello Foa e dedicata al tema “: la via è giusta?”.