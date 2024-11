Sport.quotidiano.net - Roma: Ranieri comincia con un ko, non riesce lo sgambetto al Napoli

, 26 novembre 2024 - Debutto sfortunato nel calendario e anche nel risultato.con una sconfitta purtroppo per lala terza esperienza di Claudiosulla panchina giallorossa. I capitolini cadono nella trasferta didi misura, perdendo per 1-0 contro la capolista, cortesia del grande ex di serata Romelu Lukaku. In termini di classifica i capitolini vedono avvicinarsi il burrone della Serie B, ora distante solo 3 punti. Maggiore solidità in difesa, ma ancora tanta fatica a trovare spazi e incisività negli ultimi metri di campo. Ancora squadra in chiaroscuro, dove si vede la mano di, ma non la reazione sperata dai tifosi giallorossi dopo il cambio in panchina. Per la sfida specifica il tecnico regala subito qualche inserimento interessante: la retroguardia torna a quattro davanti a Svilar, con Çelik e Angeliño terzini al fianco di Mancini e N'Dicka.