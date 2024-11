Roma le multe ingiuste sulla Nomentana | traffico deviato sulla corsia preferenziale ma le telecamere sono accese

Leggi su Open.online

Oltre al danno la beffa. Per mesi centinaia di cittadinini e nonstati multati ingiustamente perché transitavano per lariservata al trasporto pubblico locale lungo via. Come scrive il Messaggero, il restringimento della carreggiata era però obbligato per dei lavori di rifacimento del manto stradale, eseguiti da Anas, andati avanti da luglio fino a settembre. Peccato però che qualcuno si era dimenticato di spegnere leche rilevano le infrazioni. Gli automobilisti per questo si trovavano a casada quasi 100 euro. Da lì il tam tam sui social per i ricorsi con la figuraccia dell’amministrazione comunale.La vicendaDa luglio fino a settembre tutto il tratto da Porta Pia alla Batteriaè stato interessato dai lavori di riqualificazione di via