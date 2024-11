Imiglioridififa.com - Razer Wolverine V2 Pro: Il Controller Definitivo per PS5 e PC a un prezzo mai visto per il Black Friday!

IlV2 Pro, ilwireless per PS5 e PC, è ora disponibile alpiù basso di sempre: 189,99€ su Amazon.it (invece di 299,99€)! Questopremium combina tecnologia avanzata e comfort per il massimo delle prestazioni nel gaming competitivo.Vedi l’offerta su AmazonCaratteristiche principali:HyperSpeed Wireless: Connessione ultra-rapida a 2,4 GHz tramite dongle USB Type-A incluso, per un’esperienza di gioco stabile e fluida.Pulsanti d’azione mecha-tattili: Pressioni più rapide e tattili per una reattività eccezionale.D-Pad a 8 micro-switch: Massima precisione nei movimenti direzionali per combo complesse.HyperTrigger: Grilletti che passano da pressioni misurate a clic ultraveloci per un vantaggio competitivo.Personalizzazione avanzata: 6 pulsanti rimappabili e levette intercambiabili per adattare ilal tuo stile.