Quotidiano.net - Processo Cecchettin: "Femminicidio da manuale". Il pm: Turetta in cella a vita

Giuliaha vissuto nella paura per 12 mesi. Si confida già a ottobre 2022, ribadisce i suoi timori un anno dopo in un messaggio a Filippo: "Tu mi spaventi, ti comporti come uno psicopatico". L’atto finale, la sera dell’11 novembre 2023, si compie in fretta. Il primo assalto nel parcheggio di Vigonovo: "Era cosciente e chiedeva aiuto". Poi l’ex fidanzato la costringe a risalire in auto. E prima di arrivare a Fossò la aggredisce fino a farla "sanguinare copiosamente". Settantacinque coltellate, 25 ferite da difesa alle mani, mortali i colpi sulla nuca: "Un’azione omicidiaria di almeno venti minuti". Al pm Andrea Petroni occorrono due ore e mezza di requisitoria per ricostruire la prigione di terrore e la morte della ventiduenne che ha cambiato per sempre gli orizzonti del