Ilgiorno.it - Passeggiata arrabbiata. Le donne in strada: "Stop alla violenza"

Leggi su Ilgiorno.it

L’hanno chiamata una ““ perché in occasione della giornata internazionale contro lasullesono scese in piazza per "dire bastasistemica che rovina e spegne le nostre vite". Dopo la manifestazione nazionale di domenica, “Non una di meno“ ha manifestato anche a Pavia e lo ha fatto un modo rumoroso, agitando le chiavi perché "il femminicida ha quasi sempre le chiavi di casa". Bandite le bandiere, le sigle o i vessilli,manifestazione si sono sentite solo le voci delle. "Vogliamo percorsi di fuoriuscita d- hanno detto -, vogliamo più finanziamenti per i centri i anti, perché sappiamo che c’è sempre più bisogno di combattere lapatriarcale che si sta diffondendo anche tra le più giovani". Nei primi sei mesi dell’anno in provincia di Pavia sono state 305(209 italiane) a rivolgersi ai centri anti