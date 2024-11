Gaeta.it - Ospedali della provincia di Latina: impegno contro la violenza di genere con panchine rosse

Facebook WhatsAppTwitter Nelladi, quattrohanno preso un significativonella lottaladi, installando, simbolo di sensibilizzazione e contrasto per le donne vittime di abusi. Questa iniziativa è parte di un quadro più ampio di politiche e pratiche adottate dalla ASL di, la quale si distingue come la prima azienda sanitaria in Italia a ricevere una certificazione di parità dida “Certifica”.: simbolo di speranza e cambiamentoLesono state posizionate negliGoretti di, Fiorini di Terracina, San Giovanni di Dio a Fondi e Dono Svizzero a Formia. Questi spazi non solo adornano gli ambienti ma rappresentano anche un potente messaggio: ogni panchina occupata è il ricordo di una donna che ha subito, un invito alla riflessione da partecomunità.