Oriali loda Conte | Il migliore a ricostruire Anche all’Inter…

Leggi su Ilnerazzurro.it

Diventato nuovo direttore dello staff tecnico del Napoli, Leleha parlato in un’intervista di Antonio: “Il”Lele, nuovo direttore dello staff tecnico del Napoli, è intervenuto su Radio CRC durante “A Pranzo con Umberto Chiariello” per parlare della stagione degli azzurri e del lavoro di Antonio, scelto per rilanciare la squadra dopo il crollo post-scudetto.ha elogiato il tecnico leccese, definendolo “il numero uno” nelle ricostruzioni, ricordando esperienze simili all’Inter: “ama le sfide difficili. Mi disse che Napoli era un progetto affascinante e a lungo termine, per riportarlo dove merita. Queste sfide intriganome”.In questa stagione, il Napoli sta vivendo un momento da sogno, con il primato in classifica solitario a 29 punti.