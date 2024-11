Romadailynews.it - Open Day CIE a Roma: appuntamenti straordinari in quattro municipi e punti dedicati

Fine settimana dedicato alla Carta d’Identità Elettronica con aperturee il 30 novembre e il 1° dicembre., 26 novembre 2024 – GliDayalla Carta d’Identità Elettronica (CIE) tornano nel fine settimana del 30 novembre e del 1° dicembre. Il Campidoglio ha annunciato aperturee degli uffici anagrafici die di, per agevolare i cittadini nella richiesta del documento.Sabato 30 novembre saranno attivi gli uffici deiIII (via Fracchia, 45, dalle 8.00 alle 13.00), VII (piazza Cinecittà, 11, dalle 8.30 alle 16.30), XI (via Cardano, 135 e via Portuense, 579, dalle 8.00 alle 14.00) e XV (via Enrico Bassano, 10 e piazza Saxa Rubra, 19, dalle 8.30 alle 16.30).Domenica 1° dicembre, saranno aperti gli exInformativi Turistici di piazza delle Cinque Lune e piazza Sonnino, oltre al punto di rilascio di via Petroselli 52.