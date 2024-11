Dilei.it - “Non voglio innamorarmi mai più”: quando l’amore ci ha fatto male

Pensavamo che stavolta la relazione fosse solida, credevamo di avertutto il possibile per costruire qualcosa insieme e poi le cose si sono disintegrate in mille pezzi. “Dove ho sbagliato?” chi chiediamo mentre, ricacciando indietro le lacrime, ci ripromettiamo che non accadrà più. Basta soffrire per amore, non ci cadremo ancora.Superare lo sconforto e ritrovarsiDopo una delusione d’amore possiamo vivere una serie di momenti critici ai quali non è facile reagire con razionalità per crearne opportunità di crescita. Eppure si può: ecco come.Accontentarci? Non fa beneNon c’è nessuna legge che ci obbliga alla coppia, tranne quella non scritta del sentire comune. Per il peso delle convenzioni, talvolta ci sentiamo “obbligate” ad avere un partner, perché stare da sole è un po’ da sfigate e strambe: più che single, zitelle.