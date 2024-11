Ilrestodelcarlino.it - Nayt propone il disco ‘Lettera Q’

Oggi pomeriggio alle 15.30sarà da SEMM Music Store & More per presentare il suo ultimo album uscito venerdì scorso: Lettera Q. "Unnecessario – come lo definisce lui –, in cui la parola diventa dialogo e la libertà una forma di presenza". All’interno anche la partecipazione di un nome di primo livello come quello del rapper Ernia e la delicata voce di Scozia. Dal 23 marzo, poi, l’artista porterà Lettera Q sui palchi dei club di diverse città italiane con il suo La Grande Fuga Tour, che ha da subito riscosso un enorme successo. fra. mor.