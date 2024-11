Lanazione.it - Lo sport come motore del welfare

Firenze, 26 novembre 2024 - Qual è il potere delloin contesti di vulnerabilità? Se ne è parlato ieri a Firenze nella sede di Villa Cherubini – Prosperius durante l’evento aperto alla cittadinanza “Il potere delloin contesti di vulnerabilità”. A introdurre, Ranieri Salvini, 25enne che, dai campi da calcio delle giovanili di Fiorentina ed Empoli, ha preso una laurea in psicologia di comunità e promozione del benessere ed è volato in un campo profughi della Grecia, in una favela in Brasile e nelle baraccopoli del Sud Africa. “Proprio a Città del Capo – ha detto – ho indossato la maglia della squadra di una township, ‘Bazuka United’, e dato avvio ad un ambizioso progetto ‘Il calcio nelle baraccopoli’. Il mio intento è quello di costruire un campo da calcio e rugby per dare alla comunità, e soprattutto ai ragazzi, l'opportunità di essere salvati dalla strada, dai gangster e di trovare un modo per cambiare la propria vita.