LIVE Ding Liren-Gukesh Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA | patta nella seconda partita il cinese resta avanti 15-05

Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: patta nella seconda partita, il cinese resta avanti 1,5-0,5

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:51 Nonche chiudere questae dare appuntamento a domani, sempre alle ore 10:00, per quanto accade a Singapore. Un buon proseguimento di giornata a tutti i lettori!12:50 I due giocatori si ritroveranno dunque domani per la terzaconper 1,5-0,5 su, che avrà il Bianco in quest’occasione.12:48 Finisce dunque senza vincitori né vinti la, a causa dell’incombente 24. Ce2 che di fatto è causa della triplice ripetizione, uno dei modi in cui si puòre senza dover arrivare alla quarantesima.12:46 22. Ce2 Cc6 23. Cc3 Cd4per ripetizione di posizione.12:44 21. Cc3 percon 38’41” sull’orologio.12:42 Ora sia(37’57”) chesono sotto i 40 minuti per arrivare alla quarantesima.