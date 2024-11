Ilrestodelcarlino.it - ’Libere’, all’Olimpia 200 studenti : "Per dire no gli abusi maschili"

"Ho una figlia della vostra età e voglio dirvi che quando si è alle superiori si ha magari la percezione che vi sia uguaglianza fra donne e uomini, ma che essa non è ancora raggiunta. La questione di genere c’è", dichiara Annalisa Rabitti, assessora alle Pari Opportunità, davanti a 200 fra studentesse edel Polo paritario internazionale IEXS, liceo Matilde di Canossa e liceo artistico Chierici, riuniti al cinema Olimpia in occasione dell’evento nazionale in live streaming ‘Libere. Insieme contro la violenza sulle donne’, organizzato da Fondazione Conad Ets col sostegno di Conad Centro Nord, secondo nel calendario di ‘Progetto Scuola’, dopo IA e futuro nel lavoro. "Noi oggi parliamo di violenza maschile sulle donne e di una radice patriarcale ancora presente. State attenti ragazzi, perché la violenza inizia piano – prosegue Rabitti – Da un controllo del cellulare e sale su, fino ai casi estremi".