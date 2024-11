Ilgiorno.it - Le tracce del passato. Alla scoperta di piazze e monumenti del Risorgimento

Un viaggio nella Varese risorgimentale grazie ad una guida tascabile che racconta per parole e immagini i luoghi della città in cui si è scritta la storia. Una pubblicazione che sarà utile in particolare per le scuole di Varese e dintorni, ma anche per i turisti che vogliono andaredi punti di interesse più o meno noti della città giardino. A promuovere l’iniziativa è stata l’associazione Varese per l’Italia XXVI maggio 1859, sodalizio da sempre impegnato a tramandare ilrisorgimentale della città. La guida è stata presentata questo fine settimana dal presidente Luigi Barion a Palazzo Estense, in un partecipato incontropresenza del pubblico e delle autorità, tra cui il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello. A tracciare un quadro storico il professore dell’Università dell’Insubria Antonio Maria Orecchia e Robertino Ghiringhelli, già docente all’Università Cattolica di Milano.