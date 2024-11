Ilrestodelcarlino.it - La dimostrazione. Piovono insulti sessisti, ma solo agli uomini

Da ieri mattina piazza del Popolo è divisa da un cantiere: impossibile ignorarlo perché per andare da parte a parte bisogna attraversarlo. ’Lavori in corso’, come informa il grande cartello all’ingresso, è un ‘cantiere verso la libertà’, nato da un progetto di Linea Rosa con le performance di Spazio A. A uno sguardo frettoloso e distratto potrebbe sembrare uguale ai tanti altri disseminati per la città, mafinché non si è all’interno. Qui, a colpire, sono soprattutto le espressioni degliche, attraversandolo, si sentono apostrofare da alcuni ragazzi all’ingresso con epiteti, fischi, offese solitamente riservati alle donne. È il Cat Calling, ma questa volta gli ‘apprezzamenti’, si fa per dire, sono per loro, i maschi. Chi attraversa il cantiere è costretto a confrontarsi con le molteplici facce della violenza deglinei confronti delle donne.