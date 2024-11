Lettera43.it - Kyiv: «Nella notte record di 188 droni russi sull’Ucraina»

Leggi su Lettera43.it

L’aeronautica militare diha reso noto che,tra lunedì 25 e martedì 26 novembre 2024, laa ha lanciato undi 188, oltre a quattro missili balistici Iskander-M. «Purtroppo sono stati colpiti impianti infrastrutturali critici e sono stati danneggiati edifici privati e condomini in diverse regioni. Non ci sono state vittime o feriti», si legge in un comunicato. Le difese aeree ucraine hanno abbattuto 76 velivoli senza pilota intercettati nelle regioni di, Cherkasy, Kirovohrad, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Poltava, Zhytomyr, Khmelnytsky, Vinnytsia, Chernivtsi, Ternopil, Rivne, Zaporizhzhia, Dnipro, Odessa e Mykolaiv. Altri 95risultano dispersi, presumibilmente a causa delle contromisure di guerra elettronica adottate dalle difese ucraine, mentre cinque velivoli si sono diretti verso la Bieloa.